بعد أنباء طلاق نانسي عجرم.. كيف علق الجمهور على رسالتها الأخيرة المثيرة للجدل؟

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كتب- هاني صابر:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع رسالة النجمة نانسي عجرم الأخيرة المثيرة للجدل حول أنباء طلاقها من زوجها ووالد بناتها طبيب الأسنان فادي الهاشم.

وحملت الرسالة المثيرة والغامضة التي نشرتها نانسي عجرم عبر حسابها على فيسبوك: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد.. هذه سنة الحياة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، كالتالي: "لتكوني اتطلقتي" ، "يعني اتطلقتي؟" ، "هذه مقولات الفنانيين وراها دائما الطلاق" ، "أطيب نانسي ربنا يكتبلك فصل جديد مليئ بالسعادة وراحة البال" ، "دائما وابدا.. الخير فيما يختاره الله لنا" ، "إن شاء الله ما بتكون اطلقت ويضلوا بناتها بين أمهم وأبوهم.. يا رب تكون دي كلمات أغنيتها وبس".

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا: "وعندما ينتهي حب يظل الإحترام ما بين من كان يحب" ، "ليه اتطلقتي انتي وفادي؟" ، "دعاية لأغنية" ، "أعتقد دي أغنيتها الجديدة" ، "نعم الحياة كتاب.. فصوله متنوعة" ، "يا رب الخبر كذب".

ولم تؤكد أو تنفي نانسي عجرم أو زوجها فادي الهاشم بشكل رسمي خبر أنباء طلاقهما حتى الآن، مكتفية بهذه الرسالة الغامضة.

يذكر أن، نانسي عجرم، أحيت مؤخرا في 3 يناير حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

وفي عام 2008 تزوجت نانسي عجرم زواجا مدنيا من طبيب الأسنان فادي الهاشم في قبرص. وأنجبت ابنتها الأولى "ميلا" في 16 مايو 2009، وغنت لها أغنية بعنوان "يا رب تكبر ميلا"، وفي 23 أبريل 2011 أنجبت ابنتها الثانية "إيلا"، وأصدرت أغنية بعنوان "حضري لعبك" في يوم ميلادها. وفي 30 يناير 2019 أنجبت ابنتها الثالثة "ليا"، وغنت لها أغنية بعنوان "ليا".

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