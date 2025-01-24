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حسين فهمي يهنئ رجال الشرطة في عيدهم: "أسمى معاني التضحية والفداء"

09:40 م الجمعة 24 يناير 2025

حسين فهمي

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كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان الكبير، حسين فهمي، على تهنئة رجال الشرطة بعيدهم الـ 73 هذا العام، الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.

ونشر فهمي تهنئته عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب: "بخالص التهاني وأصدق التقدير إلى رجال الشرطة الأوفياء، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى 73 لعيد الشرطة، وفي هذه المناسبة الوطنية التي تجسد أسمى معاني التضحية والفداء، نعرب عن فخرنا واعتزازنا بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار".

وكانت آخر مشاركات النجم حسين فهمي على شاشة السينما بفيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي، وعرض مطلع عام 2024.

يذكر أ، الفنان حسين فهمي يشارك ببطولة عدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "كامل العدد 3" بطولة الفنانة دينا الشربيني، والمقرر مشاركته ضمن مسلسلات رمضان 2025.

حسين فهمي على إنستجرام

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حسين فهمي عيد الشرطة 25 يناير الذكرى 73 لعيد الشرطة نجوم الفن
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