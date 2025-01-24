أنغام تنشر صور جديدة من احتفال عيد ميلادها وتشكر الدوحة

كتب- مروان الطيب:

احتفلت النجمة أنغام، بعيد ميلادها وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي، وذلك خلال تواجدها في الدوحة.

ونشرت أنغام صور من كواليس الاحتفال بعيد ميلادها عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، وكتبت: " شكرًا الدوحة على الاستقبال الرائع اسعدتوني"".

وشهد عيد ميلاد النجمة أنغام حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي، إلى جانب أبنائها عمر وعبد الله.

وفازت انغام بجائزة "الأغنية الأكثر رواجًا في 2024" عن أغنيتها "هو أنت مين" مناصفة مع الفنان تامر عاشور وأغنيته "هيجيلي موجوع"، وحرصت أنغام على توجيه الشكر والتحية لكل من قابلته في حفل "Joy Awards" وكتبت: شكرًا جوي أوورد على ليلة استثنائية، لقائي بـ أبو نورة، وعبد المجيد عبد الله، وعبد الله الرويشد جعل الليلة أجمل بكثير بالنسبة لي وشكر كبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ".

يذكر أن النجمة أنغام أطلقت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها "تيجي نسيب"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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