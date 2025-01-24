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بعد أنباء طلاقها.. 20 صورة لـ نانسي عجرم مع زوجها وأسرتها

06:47 م الجمعة 24 يناير 2025
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    نانسي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها
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    عائلة نانسي عجرم يحتفلون بعيد الأم
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    زوج نانسي وبناتها يحتفلون بعيد الأم
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    ابنة نانسي عجرم تحتفل بعيد الفصح
  • عرض 21 صورة
    زوج نانسي عجرم وابنتها
  • عرض 21 صورة
    نانسي تحتفل مع عائلتها بعيد الفصح
  • عرض 21 صورة
    نانسي عجرم مع عائلتها في دبي
  • عرض 21 صورة
    نانسي عجرم تستمتع بوقتها مع ابنتها
  • عرض 21 صورة
    نانسي عجرم تستمتع بوقتها في لندن
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    نانسي مع جورجينا وكريستيانو رونالدو
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    لقطة طريفة بين نانسي عجرم وابنتها
  • عرض 21 صورة
    زوج نانسي عجرم يحتفل بعيد الأم
  • عرض 21 صورة
    عائلة الفنانة نانسي عجرم
  • عرض 21 صورة
    نانسي عجرم مع ابنتها في دبي
  • عرض 21 صورة
    نانسي عجرم مع زوجها وبناتها
  • عرض 21 صورة
    نانسي عجرم مع ابنتها
  • عرض 21 صورة
    نانسي عجرم وعائلتها
  • عرض 21 صورة
    نانسي عجرم مع عائلتها
  • عرض 21 صورة
    نانسي تستمتع بوقتها مع ابنتها
  • عرض 21 صورة
    نانسي عجرم تحتفل مع بناتها بعيد الميلاد المجيد
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كتب- مروان الطيب:
تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول أنباء عن انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وقامت نانسي عجرم بتوجيه رسالة لجمهورها عبر حسابها على "فيسبوك"، بالتزامن مع انتشار أنباء الطلاق، وكتبت: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد هذه سنة الحياة"، ولم تؤكد أو تنفي نانسي أو زوجها بشكل رسمي خبر الطلاق حتى الآن، مكتفية بهذه الرسالة الغامضة.

وتزوجت نانسي عجرم زواجًا مدنيًا عام 2008 من طبيب الأسنان فادي الهاشم في قبرص، وأنجبت ابنتها الأولى "ميلا" في 16 مايو 2009، وغنت لها أغنية بعنوان "يا رب تكبر ميلا"، وفي 23 أبريل 2011 أنجبت ابنتها الثانية "إيلا"، وأصدرت أغنية بعنوان "حضري لعبك" في يوم ميلادها، وفي 30 يناير 2019 أنجبت ابنتها الثالثة "ليا"، وغنت لها أغنية بعنوان "ليا".

يذكر أن نانسي عجرم، أحيت مؤخرا في 3 يناير حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

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