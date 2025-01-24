بالفيديو والصور| عمرو دياب ومحمد إمام يرقصان على أنغام "نور العين"

كتبت- منى الموجي:

ظهر الفنان محمد إمام مع المطرب الكبير "الهضبة" عمرو دياب، أثناء احتفال الأخير في دبي بافتتاحه أحد المشاريع الاستثمارية الخاصة به.

ونشر برنامج عرب وود عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام، فيديو ظهر خلاله إمام وعمرو وهما يرددان كلمات أغنية "نور العين" ويرقصان على أنغامها، وصاحب الفيديو التعليق التالي: "عمرو دياب ومحمد إمام في أحد الاحتفالات الخاصة بعمرو دياب في دبي، حيث افتتح أحد المشاريع الاستثمارية له وسط أجواء الفرح والرقص على أغنياته".

كان محمد إمام شارك جمهوره اليوم الجمعة 24 يناير صورة تجمعه بـ"الهضبة"، معلقا "في حياتنا ناس هما الأساس.. حقيقي شكراً من هنا لبكرة".

وجاءت تعليقات الجمهور على صورة محمد وعمرو دياب وعلى الفيديو الذي جمعهما على النحو التالي: "شياكة الهضبة وما شاء الله شباب والله، الميجا ستار عمورة، منورين ربنا يحفظكم، 2 عسل والله، قلبي وعمري وروحي وحياتي كلها، عالمي وربنا".

وأطلق النجم الكبير عمرو دياب، أول سلسلة فنادق تستخدم إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتمزجها بالموسيقى وذلك بالشراكة مع إحدى شركات التطوير العقاري والرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها دبي.

وقال عمرو دياب حول هذه الشراكة: "لطالما كانت الموسيقى وسيلتي للتواصل مع الناس، واليوم تمتد هذه الرؤية إلى قطاع السياحة وسيتوفر مساحات ملهمة يمتزج فيها الابتكار، والثقافة، والرفاهية لتقدم للزوار التفرد والإبداع والروابط الإنسانية العميقة التي يبحثون عنها".

جدير بالذكر أن أحدث ظهور للهضبة عمرو دياب كان قبل أيام، إذ حضر حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه، النسخة الخامسة من Joy Awards في الرياض بالمملكة العربية السعودية.