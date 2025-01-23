رمضان 2025.. شاهد تطرح بوسترات منفردة لأبطال "منتهي الصلاحية"

كتب- هاني صابر:

طرحت منصة شاهد، بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "منتهي الصلاحية" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت "شاهد"، البوسترات، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر عليها من نجوم العمل ياسمين رئيس ومحمد فراج ومحمود الليثي ودنيا ماهر وحسن مالك.

مسلسل "منتهي الصلاحية" تدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي حول قضية اجتماعية مهمة، ويستعرض الصراع بين الأحلام والواقع، وكيف يتعامل الناس مع التحديات التي تواجههم في الحياة.

المسلسل بطولة ياسمين رئيس، محمد فراج، هبة مجدي، هنا شيحة، دنيا ماهر، سامي مغاوري،محمود الليثي، حسن مالك،ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

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