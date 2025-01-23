رمضان 2025.. القناة العارضة لمسلسل "فهد البطل" لـ أحمد العوضي

كتب- هاني صابر:

كشفت قناة "الحياة" عن عرضها لمسلسل "فهد البطل" بموسم دراما رمضان 2025 ، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي.

ونشرت القناة، بوستر المسلسل عبر حسابها على إنستجرام، وحملت تعليق: "انتظروا النجم أحمد العوضي ومسلسل فهد البطل على شاشات المتحدة في رمضان شهر الفرحة".

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، لوسي، صفاء الطوخي، صفوة، حجاج عبد العظيم، عزت زين، حمزة العيلي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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