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رمضان 2025.. القناة العارضة لمسلسل "فهد البطل" لـ أحمد العوضي

07:52 م الخميس 23 يناير 2025

مسلسل فهد البطل

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كتب- هاني صابر:

كشفت قناة "الحياة" عن عرضها لمسلسل "فهد البطل" بموسم دراما رمضان 2025 ، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي.

ونشرت القناة، بوستر المسلسل عبر حسابها على إنستجرام، وحملت تعليق: "انتظروا النجم أحمد العوضي ومسلسل فهد البطل على شاشات المتحدة في رمضان شهر الفرحة".

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، لوسي، صفاء الطوخي، صفوة، حجاج عبد العظيم، عزت زين، حمزة العيلي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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فهد البطل مسلسلات رمضان 2025 إنستجرام أحمد العوضي أحمد العوضي
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