إلهام شاهين تنشر صورا جديدة من حفل عيد ميلاد أنغام وتوجه لها رسالة

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها، صورًا جديدة من حفل عيد ميلاد الفنانة أنغام، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء وسط حضور كبير عدد من نجوم الفن.

ونشرت إلهام الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت لها: "حبيبتي الصديقة الجميلة أنغام، كل سنة وإنتى ناجحة ومتألقة، سنة حلوة عليكي يا حلوة، و ألف مبروك الألبوم الجديد، يارب بالتوفيق".

شهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم أولاد أنغام عمر وعبدالرحمن، بالإضافة إلى الفنانات يسرا، إلهام شاهين، سميرة سعيد، بوسي، دينا، والمايسترو هاني فرحات، والإعلامية لميس الحديدي.

يذكر أن، الفنانة إلهام شاهين تشارك في مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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