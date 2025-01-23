أنغام تحتفل بعيد ميلادها بحضور أبنائها ونجوم الفن.. (صور)

"مكرهتوش" تضع تامر عاشور في صدارة قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة أنغام بعيد ميلادها، أمس الأربعاء، وسط أجواء مليئة بالحب والفرح، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الغنائي، بالإضافة إلى أبنائها عمر وعبد الله.

ونشر المايسترو هاني فرحات مجموعة صور من الاحتفال عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "عيد ميلاد سعيد نونو".

وكان من أبرز الحاضرين أولادها عمر وعبد الرحمن، والفنانة يسرا، والنجمة إلهام شاهين، والمطربة سميرة سعيد، بوسي، والراقصة دينا، والمايسترو هاني فرحات، والإعلامية لميس الحديدي.

يذكر أن النجمة أنغام أطلقت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها "تيجي نسيب"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"