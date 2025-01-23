"بتمنى الناس تبقى أرحم".. ريهام عبد الغفور توجه رسالة لجمهورها والنجوم يدعمونها

كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة غامضة لمتابعيها، أعربت فيها عن استيائها من النقد الجارح الذي يوجه إليها، مشيرة إلى أنها تتمنى سماع كلمات طيبة بدلاً من تلك التي تؤذي مشاعرها.

ونشرت ريهام صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "بتمنى إن الناس تبقى أحن وأرحم، وتبقى فاهمة إننا بني آدمين وبنحس برضه، وبنبقى محتاجين نسمع كلمة كويسة، أو على الأقل ما نسمعش كلام يجرحنا".

وانهالت التعليقات من نجوم الفن لدعمها، كتبت الفنانة ميرهان حسين: "وقاعدين في بيوتهم ماسكين الموبايلات في أيديهم ونازلين نقد وتنظير وأحكام، كفاية يستنوا مننا الكمال لإننا بشر ومحدش كامل غير رب العالمين"، بينما علق الفنان إسلام جمال: "أحلى واحدة في العالم، ربنا يحفظك".

وكتبت الفنانة أسماء جلال: "إنتي تستحقي كل الحب في هذا العالم"، وجاء تعليق الفنانة رانيا يوسف: "للأسف ناس قاسية ومعندهاش رحمة"، وقال الفنان أحمد السعدني: "إنتي الكلمة الحلوة أصلًا."

وأضافت الفنانة منى زكي: "إنتي فلة وقمر"، واختتمت السيناريست إنجي علاء بقولها: "إنتي قمر، وللأسف قليل أوي اللي عنده رحمة دلوقتي، مع إن جرح مشاعر الناس ده من أوحش الأفعال.. ربنا يوقفلك ولاد الحلال في طريقك".

يذكر أن آخر الفنانة ريهام عبدالغفور مسلسل الجديد "كتالوج"، ويشاركها بطولته محمد فراج، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي، تأليف أحمد عبدالله ومن إخراج وليد الحلفاوي.



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