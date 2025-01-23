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هكذا احتفلت بدرية طلبة بعيد ميلاد ابنتها "سلمى"

11:18 ص الخميس 23 يناير 2025
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    ابنة بدرية طلبة 2
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    بدرية طلبة في حفل زفاف ابنتها
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    بدرية طلبة وابنتها سلمى
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    ابنة بدرية طلبة
  • عرض 6 صورة
    ابنة بدرية طلبة
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كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة بدرية طلبة بعيد ميلاد ابنتها سلمى، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

ونشرت بدرية صورًا تجمعها بابنتها، وعلقت قائلة: "زي النهاردة من كام سنة، بس كأنه إمبارح، ربنا رزقني بوش الخير وش السعد، كنت مستنية أدهم، بس جات موكا، أجمل بنوتة وأجدع من مليون أدهم".

وتابعت: "سلمى الجميلة، كل سنة وأنتي نقية وقلبك حلو، والسنة الجاية يكون معانا أدهم الصغنون".

وكان الظهور الأخير للفنانة بدرية طلبة، بحفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وحرصت بدرية طلبة على تهنئة ياسمين عبد العزيز وأطلقت عدد من الزغاريد وسط أجواء احتفالية.

يذكر أن، الفنانة بدرية طلبة تشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل "وتقابل حبيب" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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