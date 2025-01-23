طرح أغنية جديدة لـ أحمد سعد ضمن أحداث مسلسل "موضوع عائلي 3"

كتب - معتز عباس:

أعلن المنتج والفنان هشام جمال، عن أغنية دعائية جديدة للمطرب أحمد سعد، ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "موضوع عائلي 3".

ونشر هشام، مقطع برومو للأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أحمد سعد أغنية ألف تحية من مسلسل موضوع عائلي3، كلمات محمد حسن، ألحان هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي".

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عُرضت الحلقتان التاسعة والعاشرة أمس الأربعاء، 22 يناير 2025، عبر منصة "شاهد".

مسلسل "موضوع عائلي 3"، بطولة النجم ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، الفنانة ياسمين وافي، الفنانة رانيا يوسف، من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني.

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