أروى جودة تكشف سبب عدم حضور أسرتها عقد قرانها

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة آروى جودة سبب عدم حضور أهلها وأهل زوجها عقد قرانها وتوثيق زواجها في وزارة العدل.

وكتبت أروى عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "تاني.. من أجل الناس اللي بتعشق الأسئلة الفرعية، زي ليه أهلها مش موجودين معاها و فين أهل العريس، احنا اتعاملنا مع جوازنا في وزارة العدل أنه إجراء قانوني واننا مش محتاجين معانا غير الشهود (المستشار حسام نجم و احمد الخواجة)، وحضور اختي كان مفاجأة ليا".

وأضافت: "غير كدة، لأن ميعادنا كان الساعة ٨ الصبح، فصعب عليا أني اصحي والدتي بدري أوي كدة والدي توفاه الله من سنة ونص، ولكل اللي زعلوا اننا ما قلنالهمش، والله العظيم احنا معتبرين أن يوم جوازنا هيكون يوم فرحنا اللي هنحتفل معاكم بيه، و زعلكم غالي جداً علينا، ولولا أن تم تسريب صورنا من مكتب زواج الأجانب، كنا هنحتفظ بالمعلومة لنفسنا".

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يذكر أن، أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

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