بينهم دنيا سميرغانم.. كيف احتفل نجوم الفن بعقد قران أروى جودة؟

كتب- هاني صابر:

وجه عدد من نجوم الفن، التهنئة للفنانة أروى جودة بمناسبة عقد قرانها، وذلك من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت تعليقات نجوم الفن، كالتالي، فكتبت رانيا يوسف: "حبيبتي ربي يسعدكم". وكتبت فريال يوسف: "ما شاء الله.. ربنا يسعد قلبك يا حبيبتي". وكتبت هبة مجدي: "ألف مبروك يا جميلة ربنا يسعدكم". وكتبت سوسن بدر :"ألف مبروك يا أجمل عروسة وربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم".

بينما كتبت هند صبري: "ألف مبروك، ربنا يسعدكم حبيبتي". وكتبت مي كساب: "ربنا يسعدكم حبيبة قلبي". وكتبت آيتن عامر: "مبروك يا حياتي". وكتب طه دسوقي: "ألف ألف مبروك". وكتبت ناهد السباعي: "مبروك يا عروسة لولولولولولي". وكتبت هنا شيحة: "ألف مبروك يا أروشكا، ربنا يسعد قلبك يا أحلى عروسة".

فيما كتبت جميلة عوض: "ألف مبروك". وكتب خالد سليم: " ألف مبروك يا أروى، ربنا يكرمكوا ويوفقكوا". وكتبت دنيا سمير غانم: "مبروك يا أحلى عروسة ربنا يسعدك يا رب". وكتبت لطيفة: "ألف مبروك يا حبيبة قلبي ربنا يسعدك". وكتبت صبا مبارك: "مبروك". وكتبت هدى المفتي: "مبروك يا حبيبتي".

واحتفلت الفنانة أروى جودة بعقد قرانها على جون باتيست الذي أعلن إسلامه وأصبح اسمه آدم، واعتنق الإسلام من أجل الزواج من أروى.

يذكر أن، أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.