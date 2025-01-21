هيفاء وهبي تنشر صورًا جديدة من باريس

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كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها صورا جديدة خلال تواجدها في باريس.

ونشرت هيفاء صورا من الجلسة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تتجول بأحد الشوارع، والتقطت العديد من الصور التذكارية بأماكن مختلفة.

وتعاقدت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا على بطولة مسلسل "المشتبه به"، الذي يمثل عودتها إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 5 سنوات تقريبا.

هيفاء وهبي عُرض لها فيلم "رمسيس باريس" عام 2023 وشاركها البطولة مجموعة من النجوم، بينهم: محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

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