تصدرت التريند.. 20 صورة لـ أصالة بعد تكريمها في Joy Awards

محمد رمضان مع رئيس نادي الهلال السعودي من أحدث ظهور على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة أصالة، قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تكريمها بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم يوم السبت الماضي، في الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وشهد الحفل تكريم الفنانة أصالة وفوزها بجائزة المطربة المفضلة لعام 2024، لتقوم بعدها بساعات بطرح أغنيتها الجديدة "ممنوع" احتفالًا بالتكريم، ونشرت مقطع من الأغنية عبر حسابها على "إنستجرام" وكتبت: "احتفالًا بجائزة جوي أوردز اللي بكل صراحة بستناها وبتمناها وصارت عندي إلها معاني كتيرة وكلها حلوة، حبيت متل ما أهديتوني هالجائزة الغالية أهديكم أغلى ما عندي صوتي".

وتابعت: "الأغنية عملت لكم فيها شخصية جديدة غامرت فيها بالأداء اللي تعودتوا علي فيه الأغنية أوحت لي بأداء طفولي وبدي تكونوا معي بها المشوار لنعيش معًا هذه المشاعر الطيبة".

وأحيت أصالة حفلًا غنائيًا في دبي مطلع شهر يناير الجاري، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

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