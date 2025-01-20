رمضان 2025.. الجمهور يتوقع ظهور هذا النجم العالمي في مقلب رامز جلال

كتب - معتز عباس:

أثار الفنان رامز جلال، الجدل بعد نشره مقطع فيديو رفقة الممثل الهوليودي العالمي مارتن لورنس، وصديقه الفنان أحمد حلمي، خلال أحدث حفل توزيع جوائز جوي أوردز "joy awards 2025"، الذي أقيم بالعاصمة الرياضة السبت الماضي.

ونشر رامز جلال مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وقال: "حلمي أنت مصدق إحنا مع مين؟!، مع مارتن لورنس، أنا بحبك وابني بيحبك اسمه ياسر"، ليرد عليه مارتن، قائلًا: "ياسر انا بحبك"، ثم فاجأه رامز بوضع قبلة على خده.

وظهر في الفيديو رامز جلال يتحدث بشكل طريف مع مارتن لورنس، في حضور أحمد حلمي وإلهام شاهين، مما جعل الجمهور يتوقع وقوع مارتن لورنس ضحية في برنامج مقالب رامز جلال الشهير، والذي يعرض في شهر رمضان من كل عام.

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وتفاعل الجمهور، مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مش ناوي تعزموا في برنامجك، إكرام الضيف واجب"، "الله يستر هذا الموسم شنو محضر يا رامز"، "تتوقعون راح يجيبه في رمضان"، "خايف يحكي تاخده ببرنامج المقالب"، "رامز أكيد يفكر يجيبه في برنامج المقالب في رمضان"، "وقع معاهم ضيوفه في رمضان الجاي".

شارك الفنان رامز جلال، في رمضان 2024 ببرنامج "رامز جاب من الآخر"، والذي استضاف خلالهاعددًا من نجوم الفن والرياضة والمشاهير، أبرزهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

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