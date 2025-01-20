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"صاحب واجب".. محمد لطفي يواسي محمد فؤاد في عزاء والد زوجته

09:40 م الإثنين 20 يناير 2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    الأقارب والأسرة والأصدقاء يقدمون واجب العزاء
  • عرض 23 صورة
    الأقارب والأسرة والأصدقاء يقدمون واجب العزاء
  • عرض 23 صورة
    الأقارب والأسرة والأصدقاء يقدمون واجب العزاء
  • عرض 23 صورة
    الأقارب والأسرة والأصدقاء يقدمون واجب العزاء
  • عرض 23 صورة
    الأقراب والأسرة يقدمون واجب العزاء في وفاة حما محمد فؤاد
  • عرض 23 صورة
    الأقراب والأسرة يقدمون واجب العزاء في وفاة حما محمد فؤاد
  • عرض 23 صورة
    الأقراب والأسرة يقدمون واجب العزاء في وفاة حما محمد فؤاد
  • عرض 23 صورة
    المطرب محمد فؤاد
  • عرض 23 صورة
    الأقارب والأسرة والأصدقاء يقدمون واجب العزاء
  • عرض 23 صورة
    جانب من الحديث بين محمد فؤاد ومحمد لطفي
  • عرض 23 صورة
    المطرب محمد فؤاد
  • عرض 23 صورة
    محمد فؤاد يستقبل المعزين في وفاة والد زوجته
  • عرض 23 صورة
    محمد فؤاد يستقبل المعزين في وفاة والد زوجته
  • عرض 23 صورة
    محمد فؤاد يتلقى واجب العزاء في وفاة حماه
  • عرض 23 صورة
    محمد لطفي في العزاء
  • عرض 23 صورة
    محمد لطفي في عزاء والد زوجة محمد فؤاد
  • عرض 23 صورة
    محمد فؤاد يتلقى واجب العزاء في وفاة حماه
  • عرض 23 صورة
    محمد لطفي يقدم واجب العزاء في الفقيد
  • عرض 23 صورة
    محمد لطفي يقدم واجب العزاء
  • عرض 23 صورة
    محمد لطفي داخل العزاء في مسجد الشرطة
  • عرض 23 صورة
    محمد لطفي يواسي محمد فؤاد
  • عرض 23 صورة
    الأقارب والأسرة والأصدقاء يقدمون واجب العزاء
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كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

حرص الفنان محمد لطفي على تقديم واجب العزاء والمواساة في والد زوجة المطرب محمد فؤاد،الذي وافته المنية أول أمس السبت.

وحرص محمد فؤاد على استقبال المعزين في وفاة حماه، خلال مراسم العزاء المقام حاليًا في مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم.

شيعت صلاة الجنازة على الراحل حنفي الشندويلي، والد زوجة الفنان محمد فؤاد،عقب صلاة الظهر أمس الأحد، في مسجد الرحمن الرحيم.

يذكر أن فريدة زوجة عبد الرحمن نجل الفنان محمد فؤاد، أعلنت أمس الأحد عن الوفاة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "إنا لله و إنا إليه راجعون، توفي إلي رحمة الله تعالى جد زوجي وأخواتي، الحاج حنفي الشندويلي والد حبيبتي مروة".

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محمد لطفي يواسي محمد فؤاد الفنان محمد لطفي محمد فؤاد عزاء والد زوجة محمد فؤاد وفاة والد زوجة محمد فؤاد مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم
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