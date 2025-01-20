"صاحب واجب".. محمد لطفي يواسي محمد فؤاد في عزاء والد زوجته

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

حرص الفنان محمد لطفي على تقديم واجب العزاء والمواساة في والد زوجة المطرب محمد فؤاد،الذي وافته المنية أول أمس السبت.

وحرص محمد فؤاد على استقبال المعزين في وفاة حماه، خلال مراسم العزاء المقام حاليًا في مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم.

شيعت صلاة الجنازة على الراحل حنفي الشندويلي، والد زوجة الفنان محمد فؤاد،عقب صلاة الظهر أمس الأحد، في مسجد الرحمن الرحيم.

يذكر أن فريدة زوجة عبد الرحمن نجل الفنان محمد فؤاد، أعلنت أمس الأحد عن الوفاة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "إنا لله و إنا إليه راجعون، توفي إلي رحمة الله تعالى جد زوجي وأخواتي، الحاج حنفي الشندويلي والد حبيبتي مروة".

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