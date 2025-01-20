بعد تصدره الترند.. 20 صورة طريفة لرامز جلال مع تركي آل الشيخ ومارتن لورنس في حفل جوي أوردز

كتب - معتز عباس:

تصدر الفنان رامز جلال ترند موقع جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب نشره فيديو طريف بصحبة الفنان العالمي مارتن لورنس، والفنان أحمد حلمي، على هامش المشاركة في حفل توزيع جوائز مهرجان Joy Awards 2025.

ونشر رامز جلال مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وقال: "حلمي أنت مصدق إحنا مع مين؟!، مع مارتن لورنس، أنا بحبك وابني بيحبك اسمه ياسر"، ليرد عليه مارتن، قائلًا: "ياسر انا بحبك"، ثم فاجأه رامز بوضع قبلة على خده.

أثارت هذه اللقطة تفاعل نجوم الفن، أبرزهم زينة، الفنانة بدرية طلبة، الفنانة إيمي سالم.

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كما تفاعل الجمهور على منصة "انستجرام"، وجاءت تعليقاتهم، كالتالي: "بوظت المهرجان الله يسامحك يا رامز"، "مش ناوي تعزموا مرة في برنامجك برمضان"، "دي مش أحلام العصر وبس دي أحلام الظهر"، "فظيع يا رامز"، "مارتن للرنس، عالمي حتى وهو على طبيعته"، "خايف يحكي شي كلمة تقوم انت تاخذه في مقلب برمضان".

وشهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض حضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالم أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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