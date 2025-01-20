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محمد لطفي يساند وائل عبدالعزيز في عزاء والده (صور)

08:01 م الإثنين 20 يناير 2025
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    وائل عبد العزيز من عزاء والده
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    وائل عبد العزيز يستعد لاستقبال الوافدين على عزاء والده
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    محمد لطفي
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    الفنان وائل عبد العزيز
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كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان محمد لطفي، على حضور عزاء والد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وشقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، الذي يقام مساء اليوم السبت، بمسجد الشرطة بصلاح سالم.

وظهر لطفي وهو يساند الفنان وائل عبدالعزيز، الذي كان أول الحاضرين لاستقبال الوافدين، وحرص على تقديم واجب العزاء.

وتم تشييع جثمان والد النجمة ياسمين عبدالعزيز، أمس الأحد، من مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وحرص عدد من نجوم الفن على التواجد والمشاركة في الجنازة، منهم: الفنان أحمد العوضي، المؤلف عمرو محمود ياسين، المخرج الكبير خالد جلال.

وأعلنت ياسمين عبدالعزيز عن وفاة والدها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا، البقاء لله".

يذكر أن الفنان محمد لطفي يشارك بعدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2025، منها مسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب، ومسلسل "80 باكو" بطولة الفنانة هدى المفتي.

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