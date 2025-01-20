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الصور الأولى من عزاء والد زوجة المطرب محمد فؤاد

07:49 م الإثنين 20 يناير 2025
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    محمد فؤاد يستقبل المعزين في وفاة حماه
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    بدء عزاء حما محمد فؤاد
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كتب - معتز عباس:
تصوير / هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء، والد زوجة المطرب محمد فؤاد، الراحل حنفي الشندويلي، الذي رحل عن عالمنا مساء السبت الماضي، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر أمس الأحد، في مسجد الرحمن الرحيم.

ويتلقى محمد فؤاد العزاء لاستقبال المعزين في وفاة حماه، حيث يقام العزاء، عقب صلاة المغرب، في مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم.

وكانت فريدة زوجة عبد الرحمن نجل الفنان محمد فؤاد، أعلنت أمس الأحد عن الوفاة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "إنا لله و إنا إليه راجعون، توفي إلي رحمة الله تعالى جد زوجي وأخواتي، الحاج حنفي الشندويلي والد حبيبتي مروة".

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حما محمد فؤاد والد زوجة محمد فؤاد حنفي الشندويلي
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