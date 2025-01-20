رمضان 2025.. طرح البوسترات المنفردة لـ أبطال مسلسل "أشغال شقة جدًا"

كتب - معتز عباس:

أطلقت منصة "شاهد" البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "أشغال شقة جدًا"، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

وتصدر البوسترات الفنان هشام ماجد الذي يؤدي دكتور حمدي والفنانة أسماء جلال التي تؤدي دور ياسمين.

يذكر أن، الفنان هشام ماجد يشارك بالجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" في موسم دراما رمضان 2025، بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض ضمن موسم رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة، وسط عودة عدد من نجوم الجزء الأول وهم أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، تأليف وإخراج خالد دياب.

يضم مسلسل "أشغال شقة جدًّا"، المقرر عرضه في رمضان 2025، هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، وغيرهم من النجوم، تأليف وإخراج خالد دياب.

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