تامر حبيب عن حفل "Joy Awards": "خيالي ماكنش يحلم أشوف كل العمالقة"

كتب- هاني صابر:

علق المؤلف تامر حبيب، على حضوره حفل توزيع جوائز"Joy Awards" الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكتب حبيب، عبر حسابه على فيسبوك: "الحقيقة إني بجد خيالي ماكنش يحلم إني أشوف كل هؤلاء العظماء العمالقة من جميع أنحاء العالم واللي أنا من أشد المعجبين بهم جميعا".

وأضاف: "ولا أحضر مناسبة عالمية بكل هذا الإبهار والإتقان والمتعة لا تقل عن اللي حضرته في أكبر مسارح العالم، وفي ليلة واحدة وعلى أرض عربية.. أنا في شدة الفخر بجد.. شكرا".

وشهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض حضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالم أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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