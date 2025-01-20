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اليوم محمد فؤاد يتلقى عزاء والد زوجته

12:21 م الإثنين 20 يناير 2025

محمد فؤاد

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كتب-مصطفى حمزة:

يتلقى الفنان محمد فؤاد، مساء اليوم الإثنين، عزاء والد زوجته، الراحل حنفي الشندويلي، الذي رحل عن عالمنا مساء السبت الماضي، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر أمس الأحد، في مسجد الرحمن الرحيم.

ويقام العزاء، عقب صلاة المغرب، في مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم.

فريدة "زوجة عبد الرحمن نجل الفنان محمد فؤاد"، كانت قد أعلنت أمس الأحد عن الوفاة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت،:" إنا لله و إنا إليه راجعون،توفي إلي رحمة الله تعالى جد زوجي و أخواتي، الحاج "حنفي الشندويلي " والد حبيبتي مروة".


الفنان محمد فؤاد، يستعد لتقديم جولة فنية، في كندا الشهر المقبل.

محمد فؤاد عزاء والد زوجة محمد فؤاد حنفي الشندويلي
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