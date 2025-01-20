تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل اتفاقه مع المخرج الأمريكي تشاد ستاهيلسكي ‏

كتب- هاني صابر:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل اتفاقه مع المخرج الأمريكي تشاد ستاهيلسكي.

ونشر آل الشيخ، صورة له مع المخرج الأمريكي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع المخرج العبقري Chad Stahelski صاحب سلسلة أفلام John Wick ومنشيء واحدة من أهم شركات stunt على مستوى العالم".

وتابع: "تحدثنا طويلا وأبديت رغبتي بمناقشة تصوير جزء من John Wick الخامس في المملكة..أطلعته على مشاهد من الدرعية ومن جبل طويق ومن العلا والبحر الأحمر وحرات خيبر وبراكينها وانبهر بمشاهدتها.. واتفقنا أن نتقابل في زيارة أخرى له قريبا ليعاين هذه الأماكن بنفسه".

وأضاف: "أيضا اتفقت معه على افتتاح فرع لشركته في الرياض وتدريب المواهب السعودية والاستفادة من خبرات شركته في الإنتاجات في بلدي".

جا ذلك على هامش فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض بحضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالم أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.