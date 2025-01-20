إيمان السيد تنعى والد الفنانة ياسمين عبد العزيز

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة إيمان السيد والد الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذي وافته المنية أول أمس السبت، بعد صراع مع المرض.

وكتبت "إيمان"، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "البقاء لله في والد صديقتي الغالية ياسمين عبد العزيز، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، ويصبر قلبها على فراقه يارب".

وشيعت ياسمين عبد العزيز جثمان والدها بعد صلاة الجنازة عليه، والتي أقيمت بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت عن وفاة والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا.. البقاء لله".

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