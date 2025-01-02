الصور الأولى من حفل زفاف نجمة "مسرح مصر" سارة درزاوي

بالصور.. مي فاروق ترقص على النيل استعدادًا لحفل زفافها على محمد العمروسي

كتب- مروان الطيب:

تحتفل الفنانة سارة درزاوي، إحدى بطلات "مسرح مصر"، اليوم الثلاثاء بزفافها في قلعة صلاح الدين، وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني، والأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وتداول عدد من أصدقاء الفنانة سارة درزاوي، صورا ومقاطع فيديوهات عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت في بعضها ترقص مع المتواجدين، وكان من أبرز الحضور مصطفى خاطر، حامد الشراب، مصطفى بسيط، محمود الليثي، توني ماهر، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وكان أخر مشاركات الفنانة سارة درزاوي بمسلسل "إكس لانس" بطولة النجم محمد سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

يذكر أن سارة درزاوي تشارك بفيلم "أسرة في بعضينا" وسط مجموعة من نجوم الفن، وهم: هشام إسماعيل، مروة عبدالمنعم، إبرام سمير، ندى بسيوني، ميسرة.

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