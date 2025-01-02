لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الصور الأولى من حفل زفاف نجمة "مسرح مصر" سارة درزاوي

10:53 م الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حفل زفاف سارة درزاوي بحضور نجوم الفن
  • عرض 7 صورة
    سارة درزاوي تحتفل بزفافها في القلعة
  • عرض 7 صورة
    كواليس حفل زفاف سارة درزاوي في القلعة
  • عرض 7 صورة
    كواليس حفل زفاف سارة درزاوي
  • عرض 7 صورة
    نجوم الفن في حفل زفاف سارة درزاوي
  • عرض 7 صورة
    حفل زفاف سارة درزاوي في القلعة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تحتفل الفنانة سارة درزاوي، إحدى بطلات "مسرح مصر"، اليوم الثلاثاء بزفافها في قلعة صلاح الدين، وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني، والأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وتداول عدد من أصدقاء الفنانة سارة درزاوي، صورا ومقاطع فيديوهات عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت في بعضها ترقص مع المتواجدين، وكان من أبرز الحضور مصطفى خاطر، حامد الشراب، مصطفى بسيط، محمود الليثي، توني ماهر، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وكان أخر مشاركات الفنانة سارة درزاوي بمسلسل "إكس لانس" بطولة النجم محمد سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

يذكر أن سارة درزاوي تشارك بفيلم "أسرة في بعضينا" وسط مجموعة من نجوم الفن، وهم: هشام إسماعيل، مروة عبدالمنعم، إبرام سمير، ندى بسيوني، ميسرة.

اقرأ أيضا:

شاهد الصور الأولى من عقد قران مي فاروق و محمد العمروسي

بسمة بوسيل تتصدر تريند "جوجل" بعد تعليق تامر حسني عن شائعة عودتهما

حفل زفاف نجمة مسرح مصر نجمة مسرح مصر سارة درزاوي الفنانة سارة درزاوي حفل زفاف سارة درزاوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. مي فاروق ترقص على النيل استعدادًا لحفل زفافها على محمد العمروسي

إعلان

إعلان

استقالة 5 أعضاء بنقابة الأطباء بعد إلغاء "العمومية".. ماذا يحدث بدار الحكمة؟
أبرز تصريحات رئيس تنظيم الاتصالات حول الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة