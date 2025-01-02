الغموض يسيطر على شخصيات مسلسل "إقامة جبرية" قبل عرضه على WATCH IT

كتب- مروان الطيب:

تواصل منصة "واتش ات"، الترويج لمسلسل "إقامة جبرية" بطولة الفنانة هنا الزاهد، والفنان محمد الشرنوبي، استعدادًا لعرضه يوم 8 يناير الجاري.

ونشرت منصة "WATCH IT"، عددا من البوسترات المنفردة لأبطال المسلسل منهم الفنانة هنا الزاهد، والفنان محمد الشرنوبي، واللذان ظهرا بشكل غامض على البوستر، وحمل تعليق : "جاهزين تقابلوا سلمى وتعرفوا الحقيقة الكاملة ورا غموضها، كل الأسئلة اللي بتدور في دماغك عن شخصية موسى هنجاوبك عليها خلال أيام، استنوا مسلسل إقامة جبرية من إنتاجات واتش ات الأصلية، يعرض حصريًا ابتداء من 8 يناير".

تدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار من التشويق والإثارة، حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة، ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب، ويشارك ببطولة المسلسل، صابرين محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج.

وكان آخر ما عرض للفنانة هنا الزاهد، هو فيلم الدراما والرومانسية "بضع ساعات في يوم ما"، وشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية، إلى جانب مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبد العزيز، وتم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك ببطولة عدد من الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

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