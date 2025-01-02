"مهبول أنا" للمغربي لازارو تتصدر قائمة أكثر 100 أغنية عربية رواجا في 2024

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كتب-مصطفى حمزة:

حل المطرب تامر عاشور، في المركز الثاني بقائمة أكثر 100 أغنية عربية رواجا في عام 2024، عبر موقع يوتيوب.

المطرب تامر عاشور حل في المركز الثاني، مع وصول أغنية "هيجيلي موجوع"، إلى ما يزيد عن 188 مليون مشاهدة، في موقع يوتيوب.

وتصدر القائمة المطرب المغربي لازارو، إذ حققت أغنيته "مهبول أنا"، ما يزيد عن الـ 210 مليون مشاهدة.

وحلت أغنية "يا سبب فرحتي" التي قدمها المطرب أحمد سعد، بمشاركة المطربة أصالة، في المركز السادس، في حين وصلت أغنية "عم المجال" للمطرب الشعبي محمود الليثي ، إلى المركز السابع عشر.

ومع عودة أغانيه إلى موقع يوتيوب، دخل النجم عمرو دياب القائمة من خلال أكثر من أغنية، وحلت "الكلام الحلو" في المركز 33، و"مكانك" في المركز 45، و"يا قمر" وصلت إلى المركز 33.

وفي المركز 51، حلت أغنية النجم تامر حسني "موحشتكيش".

ودخل مؤدي أغاني الراب تووليت القائمة، إذ حلت "حبيبي ليه"، في المركز 61، و "ماتيجي أعدي عليكي" في المرتبة 69.

القائمة



مهبول انا



هيجيلي موجوع