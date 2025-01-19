إطلالة ملكة.. الجمهور يتغزل جمال شيرين رضا في Joy Awards

كتبت- نوران أسامة

نشرت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور من حفل توزيع جوائز مهرجان صناع الترفيه - Joy Awards 2025، بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت شيرين بإطلالة أنيقة ومميزة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "إطلالة ملكة"، "الجميلة"، "كوين"، "العسل النحل"، وغيرها من التعليقات

واحتفى المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

وشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وعرض على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.