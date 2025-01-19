25 صورة من عزاء الفنان فكري صادق في مسجد الحامدية الشاذلية

كتب - معتز عباس:

تصوير / صامويل عادل:

أقيم مساء اليوم الأحد، عزاء الفنان الراحل فكري صادق، المقام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

توافد عدد من نجوم الفن، لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الفنان الراحل وأبنائه، منهم الفنان أحمد بدير، كريم الحسيني، الفنان محمد أبو داوود، الفنان منير مكرم، والفنان محمد محمود، الفنان محسن منصور، الفنان محمد أحمد ماهر، الفنان فاروق شيبا، الفنان أحمد منير، الفنان جمال حجازي، والفنان أيمن عزب وغيرهم.

حرص الفنان مراد فكري، نجل الفنان الراحل على استقبال المعزين، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء.

وشيعت جنازة فكري صادق يوم الجمعة الماضي، من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، وسط حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وأعلن مراد فكري صادق، وفاة والده عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

كانت آخر أعمال فكري صادق الدرامية، المشاركة في مسلسل إلا أنا عام 2021، ومسلسل نجيب زاهي زركش عام 2021.

شارك فكري صادق في أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما، مع عادل إمام وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، ويحيى الفخراني، وغيرهم من نجوم الفن.

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