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25 صورة من عزاء الفنان فكري صادق في مسجد الحامدية الشاذلية

09:50 م الأحد 19 يناير 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    أحمد بدير في عزاء فكري صادق
  • عرض 24 صورة
    الأسرة والأقارب يقدمون واجب العزاء في وفاة فكري صادق
  • عرض 24 صورة
    حزن مراد فكري في عزاء والده الفنان فكري صادق
  • عرض 24 صورة
    الفنان احمد منير يقدم واجب العزاء في فكري صادق
  • عرض 24 صورة
    الفنان أيمن عزب يقدم واجب العزاء في فكري صادق
  • عرض 24 صورة
    حزن مراد فكري في عزاء والده الفنان فكري صادق
  • عرض 24 صورة
    فاروق شيبا في عزاء فكري صادق
  • عرض 24 صورة
    فنانون يقدمون واجب العزاء في وفاة فكري صادق
  • عرض 24 صورة
    الأسرة والأقارب يقدمون واجب العزاء في وفاة فكري صادق
  • عرض 24 صورة
    كريم الحسيني ومراد فكري
  • عرض 24 صورة
    كريم الحسيني يقدم واجب العزاء
  • عرض 24 صورة
    محسن منصور يقبل رأس مراد فكري في عزاء والده_5
  • عرض 24 صورة
    كريم الحسيني في عزاء فكري صادق
  • عرض 24 صورة
    محمد ابو داوود يقدم واجب العزاء في وفاة فكري صادق
  • عرض 24 صورة
    محمد ابو داوود يقدم واجب العزاء في وفاة فكري صادق
  • عرض 24 صورة
    محمد أحمد ماهر وفكري صادق_6
  • عرض 24 صورة
    محمد أبو داوود يقدم واجب العزاء في وفاة فكري صادق
  • عرض 24 صورة
    محمد ماهر يقدم واجب العزاء في فكري صادق
  • عرض 24 صورة
    مراد فكري في عزاء والده
  • عرض 24 صورة
    الأسرة والأقارب يقدمون واجب العزاء في وفاة فكري صادق
  • عرض 24 صورة
    مراد فكري يستقبل محمد ابو داوود في عزاء والده
  • عرض 24 صورة
    منير مكرم يقدم واجب العزاء في وفاة فكري صادق
  • عرض 24 صورة
    مراد فكري يستقبل المعزين في وفاة والدة فكري صادق (2)
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كتب - معتز عباس:

تصوير / صامويل عادل:

أقيم مساء اليوم الأحد، عزاء الفنان الراحل فكري صادق، المقام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

توافد عدد من نجوم الفن، لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الفنان الراحل وأبنائه، منهم الفنان أحمد بدير، كريم الحسيني، الفنان محمد أبو داوود، الفنان منير مكرم، والفنان محمد محمود، الفنان محسن منصور، الفنان محمد أحمد ماهر، الفنان فاروق شيبا، الفنان أحمد منير، الفنان جمال حجازي، والفنان أيمن عزب وغيرهم.

حرص الفنان مراد فكري، نجل الفنان الراحل على استقبال المعزين، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء.

وشيعت جنازة فكري صادق يوم الجمعة الماضي، من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، وسط حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وأعلن مراد فكري صادق، وفاة والده عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".
كانت آخر أعمال فكري صادق الدرامية، المشاركة في مسلسل إلا أنا عام 2021، ومسلسل نجيب زاهي زركش عام 2021.
شارك فكري صادق في أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما، مع عادل إمام وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، ويحيى الفخراني، وغيرهم من نجوم الفن.

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