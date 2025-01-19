صور| أحمد بدير ومحسن منصور يقدمان واجب العزاء في الفنان فكري صادق

كتب - معتز عباس:

تصوير / صامويل عادل:

توافد عدد من نجوم الفن منذ قليل، لتقديم واجب العزاء في وفاة الفنان الراحل فكري صادق، والذي قام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

واستقبل الفنان مراد فكري، المعزين في وفاة والدة الراحل فكري صادق، أبرزهم الفنان أحمد بدير، الفنان كريم الحسيني، الفنان محمد أبو داوود، الفنان منير مكرم، والفنان محمد محمود، الفنان محسن منصور، الفنان محمد أحمد ماهر، وغيرهم.

شيعت جنازة فكري صادق يوم الجمعة الماضي، من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، وسط حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وأعلن مراد فكري صادق، وفاة والده عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

كانت آخر أعمال فكري صادق الدرامية، المشاركة في مسلسل إلا أنا عام 2021، ومسلسل نجيب زاهي زركش عام 2021.

شارك فكري صادق في أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما، مع عادل إمام وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، ويحيى الفخراني، وغيرهم من نجوم الفن.

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