هنا الزاهد تبرز إطلالتها في حفل "Joy Awards" ونجوم الفن يعلقون (صور)

بعد مشاركتها في "joy awards".. من هي التركية توبا بيوكستون؟

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها، صورًا من حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أُقيم مساء أمس السبت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت هنا، الصور التي أبرزت من خلالها إطلالتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة خاصة لا تنسى".

وحرص نجوم الفن على تهنئتها بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة بالحفل، وعلقت منى زكي قائلة: "ألف مبروك يا حبيبتي"، بينما كتبت الفنانة ساندي: "مين أحلى بنت في الكون؟ انتي"، وعلقت ركين سعد: "مبروك يا حلوة"، كما كتب الفنان محمود حجازي: "مبروك".

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا:

أحمد العوضي يصل جنازة والد ياسمين عبدالعزيز بمسجد المشير طنطاوي (صور)

عمرو محمود ياسين يصل جنازة والد ياسمين عبدالعزيز بمسجد المشير(صور)

تامر عاشور يعلق على فوزه بجائزة الأغنية المفضلة في حفل Joy Awards 2025