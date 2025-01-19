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الصور الأولى من جنازة والد ياسمين عبدالعزيز بالتجمع (صور)

12:29 م الأحد 19 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أحمد العوضي في جنازة والد ياسمين عبد العزيز (4)
  • عرض 13 صورة
    جنازة والد النجمة ياسمين عبدالعزيز (1)
  • عرض 13 صورة
    جنازة والد النجمة ياسمين عبدالعزيز (2)
  • عرض 13 صورة
    أحمد العوضي في جنازة والد ياسمين عبد العزيز (2)
  • عرض 13 صورة
    جنازة والد النجمة ياسمين عبدالعزيز (4)
  • عرض 13 صورة
    جنازة والد النجمة ياسمين عبدالعزيز (5)
  • عرض 13 صورة
    عمرو محمود ياسين في جنازة والد ياسمين عبدالعزيز (1)
  • عرض 13 صورة
    عمرو محمود ياسين في جنازة والد ياسمين عبدالعزيز (2)
  • عرض 13 صورة
    عمرو محمود ياسين في جنازة والد ياسمين عبدالعزيز (3)
  • عرض 13 صورة
    عمرو محمود ياسين في جنازة والد ياسمين عبدالعزيز (4)
  • عرض 13 صورة
    جنازة والد النجمة ياسمين عبدالعزيز (3)
  • عرض 13 صورة
    أحمد العوضي في جنازة والد ياسمين عبد العزيز (1)
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كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

شارك الفنان أحمد العوضي والفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين في تشييع جنازة والد النجمة ياسمين عبد العزيز بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ويتوافد نجوم الفن لتشييع جنازة والد النجمة ياسمين عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا مساء أمس السبت.

وكانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت عن وفاة والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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جنازة والد ياسمين عبدالعزيز ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي
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