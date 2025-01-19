عمرو محمود ياسين يصل جنازة والد ياسمين عبدالعزيز بمسجد المشير(صور)

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كتب- هاني صابر :

تصوير- أحمد مسعد:

وصل الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، منذ قليل، لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع للمشاركة في تشييع جثمان والد النجمة ياسمين عبد العزيز.

ويتوافد نجوم الفن لتشييع جنازة والد النجمة ياسمين عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا مساء أمس السبت.

وكانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت عن وفاة والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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