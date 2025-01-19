تامر عاشور يعلق على فوزه بجائزة الأغنية المفضلة في حفل Joy Awards 2025

الرياض- منى الموجي:

علق المطرب تامر عاشور على فوزه بجائزة الأغنية المفضلة عن "هيجيلي موجوع" مناصفة مع أغنية "هو أنت مين" للمطربة أنغام، في مهرجان صناع الترفيه - Joy Awards 2025.

وقال تامر بعد استلامه الجائزة "بشكركم جدا وبشكر كل الحضور والنجوم الكبار والمملكة العربية السعودية، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، اللي كان له فضل كبير في تواجدي في السعودية وآمن بموهبتي وفضل معايا خطوة بخطوة لحد ما وصلني للمكان الجميل اللي أنا فيه، شكرا على الجائزة الجميلة".

واحتفى المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: أنتوني هوبكنز، ماثيو ماكونهي، توبا بويوكستون، بوراك أوزجيفيت، هاندا أرتشيل، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

وشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وتم بثه على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.