بعد تصريحاتها الأخيرة عن مصطفى فهمي.. فاتن موسى تتصدر التريند

كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الإعلامية فاتن موسى قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة عن حبها لطليقها الفنان الراحل مصطفى فهمي، وذلك خلال لقائها في برنامج "بنت البلد" مع الفنانة نشوى مصطفى.

وقالت فاتن: "وقت مرضه حاولت أوصله ومعرفتش.. هو كان ممنوع من التليفون ومكنتش حابة أتعرض لمواقف مش لذيذة وفوضت أمري إلى الله، وبعد طلاقنا هو حاول يتواصل معايا وبعتلي وسيط وأنا كمان حاولت كتير ولكن ربنا ماكتبلناش نرجع، أنا مودعتهوش ولا حتى في طلاقنا".

وأضافت طليقة مصطفى فهمي: "لو مدخلش ناس بينا وكنا اتقابلنا كان خلص الموضوع في 10 ثواني بس مخلوناش نتلاقى.. تم تفريقنا".

يذكر أن، الفنان مصطفى فهمي رحل عن عالمنا في أكتوبر الماضي بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

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