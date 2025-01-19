تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة بشأن كريم عبدالعزيز

كتب- هاني صابر:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة بشأن النجم كريم عبد العزيز.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك: "طلبت من المخرج الأستاذ الكبيرمحمد عبدالعزيز الإشراف وإخراج مسرحية في موسم الرياض أو خلال السنة دي ٢٠٢٥ في المملكة وياريت تكون بطولة النجم الكبير كريم عبدالعزيز".

واحتفى تركي آل الشيخ بحضور عدد كبير من ألمع النجوم في الوطن العربي والعالم، على حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض بحضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالمي، أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.