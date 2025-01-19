صلاح عبدالله يشيد بحفل "Joy Awards": "درة موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

أشاد الفنان الكبير، صلاح عبدالله، بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم مساء السبت، بمدينة الرياض، وسط حضور عدد ضخم من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وعلق صلاح عبدالله على التنظيم والحضور والتغطية العالمية التي شهدها الحفل، وذلك عبر حسابه الرسمي على "X" وكتب: "كلمة حق إيه الروعة دي شكلًا وموضوعًا وتنظيمًا، فعلًا حفل عالمي لا يقل عن أعظم الاحتفالات والمهرجانات العالمية، إنه درة موسم الرياض".

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

يذكر أن، الفنان صلاح عبدالله يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "الشرنقة" بطولة الفنان أحمد داود، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر مشاركتهما ضمن موسم دراما رمضان 2025.





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