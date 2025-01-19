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بعد ساعات من وفاة والده.. مراد فكري يعود لتصوير مشاهده من مسلسل "فهد البطل"

09:00 ص الأحد 19 يناير 2025

مراد فكري

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كتب- مروان الطيب:
كشف الفنان مراد فكري، عن عودته لتصوير مشاهده من مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعد ساعات من وفاة والده الفنان فكري صادق، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 17 يناير، عن عمر ناهز 80 عامًا.

ونشر مراد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يستعد لتصوير مشاهده من مسلسل "فهد البطل"، وكتب: "الحمد لله من الحاجات الحلوة اللي أبويا الله يرحمه علمهالي أني أحب وأقدس شغلي حتى لو على حساب نفسي وظروفي الشخصية، الله يرحمك يا بابا ويحسن إليك يا حبيبي، طبعًا شكرًا أسرة مسلسل فهد البطل على مساعدتي نفسيًا على تخطي الأزمة والثبات".

وتابع: "وشكرًا لكل فريق الإنتاج بشركة سينرجي والأخ الغالي يحيى ممدوح والنجم أخويا أحمد العوضي، وأخويا الكبير الغالي سامح صادق، وأخويا الجدع المحترم السيناريست محمود حمدان، وحبيبي الأصيل المخرج محمد عبد السلام، وصاحبي وأخويا الغالي ابن الأصول الفنان كريم الحسيني، ربنا يخليكم ليا وشكر الله سعيكم جميعًا".

ويشارك ببطولة مسلسل "فهد البطل" كل من أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

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مراد فكري فكري صادق فهد البطل
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