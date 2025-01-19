بالصور- حلق أحمد سعد يثير الجدل في جوي والجمهور يشبهه بـ عبد الله بالخير

كتب- مروان الطيب:

أثار الفنان أحمد سعد، جدلًا بإطلالته من حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أقيم مساء السبت في مدينة الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وظهر أحمد سعد بإطلالة غريبة، مرتديًا حلق وبالطو فرو على الطريقة الإسبانية، وشبهه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفنان عبدالله بالخير.

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وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

يذكر أن، الفنان أحمد سعد احتفل مؤخرًا بإطلاق ألبومه الجديد "حبيبنا" الذي تعاون خلاله مع عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين.