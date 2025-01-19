سمية الخشاب وريم البارودي في صورة واحدة بعد تبادل الاتهامات بسبب أحمد سعد

كتب- مروان الطيب:

شهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، لقاء الفنانة سمية الخشاب، والفنانة ريم البارودي بعد عدد من الخلافات بينهما خلال الفترة الماضية، بسبب الفنان أحمد سعد، الذي أقيم مساء السبت في مدينة الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب والفنانة ريم البارودي وهما تلتقطان صورة تذكارية على هامش الحفل، ليكون الحفل سببًا في الصلح بينهما.

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

يذكر أن، الفنانة سمية الخشاب تشارك بمسلسل "أم أربعة وأربعين" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم جومانا مراد، فاطمة الصفي، حمد أشكناني، ميس قمر، هدى الخطيب، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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