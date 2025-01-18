ياسمين عبد العزيز تلغي عزاء والدها

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن إلغاء عزاء والدها الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت بعد صراع مع المرض، بعدما كان من المقرر إقامته يوم الاثنين 20 يناير، بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ونشرت ياسمين عبد العزيز قرار إلغاء عزاء والدها عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام" وكتبت: "تم إلغاء العزاء الذي كان مقررًا يوم الاثنين بمسجد الشرطة، والاكتفاء بتلقي العزاء عند المقابر، تقام مراسم الجنازة والصلاة على الفقيد كما هو محدد غدًا بمسجد المشير طنطاوي بعد صلاة الظهر، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، ونشكر الجميع على مشاعرهم النبيلة".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبدالله، أنوشكا، حنان سليمان، رشوان توفيق، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

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