فستان ساحر.. مي عمر تكشف عن إطلالتها استعدادًا لحفل توزيع جوائز "Joy Awards"

كتب- مروان الطيب:

تستعد الفنانة مي عمر، لحضور فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي يقام مساء اليوم السبت، في مدينة الرياض، بحضور عدد ضخم من ألمع النجوم حول العالم، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت مي عمر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، كشفت خلاله عن إطلالتها وظهرت بفستان أحمر أنيق، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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ويشهد ريد كاربت الحفل، حضور عدد من النجوم منهم أحمد السقا، باسم سمرة، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، عمرو يوسف، أحمد خالد موسى، محمد رجب، جومانا مراد، نادية الجندي.

ويُبث حفل "Joy Awards" على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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