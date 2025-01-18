بدون مها الصغير.. أحمد السقا يصل حفل "Joy Awards" 2025

كتب- مروان الطيب:

وصل النجم أحمد السقا، ريد كاربت حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي يقام مساء اليوم السبت، في مدينة الرياض، بحضور عدد كبير من ألمع النجوم حول العالم، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وحضر السقا بدون زوجته الإعلامية مها الصغير، بعدما تداولت شائعات خلال الأيام القليلة الماضية عن انفصالهما، وهو ما نفته مها الصغير عبر منشور على حسابها الرسمي "فيسبوك" وقالت: "اتقوا الله فينا، لو عندنا حاجة هنطلع نقولها احنا بنفسنا للناس، بطلوا تعملوا ترندات على حساب الناس".

ويُبث حفل "Joy Awards" على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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