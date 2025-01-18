رضوى الشربيني تنعى والد ياسمين عبد العزيز

كتب- مروان الطيب:

نعت الإعلامية، رضوى الشربيني، والد النجمة ياسمين عبد العزيز، الذي وافته المنية اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

ونشرت رضوى صورة أرشيفية للفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على "X" وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والد أختي وصحبتي الغالية الفنانة ياسمين عبد العزيز، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وكشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن موعد صلاة الجنازة والعزاء عبر حسابها على "إنستجرام" وكتبت: " صلاة الجنازة على والدي الغالي الأستاذ محمد عبد العزيز، رفعت، ستكون غدًا الأحد الموافق 19 يناير 2025، بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس".

وعن موعد العزاء كتبت: "كما أن العزاء سيقام يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025، بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد".

يذكر أن، النجمة ياسمين عبد العزيز تشارك بمسلسلها "وتقابل حبيب" ضمن موسم دراما رمضان 2025، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم كريم فهمي، خالد سليم، محمود عمرو ياسين، إيمان السيد، بدرية طلبة، نيكول سابا، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

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