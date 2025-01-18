ريهام حجاج تنعى والد الفنانة ياسمين عبد العزيز

كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة ريهام حجاج، على نعي والد الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

ونشرت ريهام نعيها عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، وكتبت: "خالص العزاء للنجمة ياسمين عبد العزيز والأسرة الكريمة في وفاة والدها، اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناته".

وكشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن موعد صلاة الجنازة والعزاء عبر حسابها على "إنستجرام" وكتبت: " صلاة الجنازة على والدي الغالي الأستاذ محمد عبد العزيز، رفعت، ستكون غدًا الأحد الموافق 19 يناير 2025، بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس".

وعن موعد العزاء كتبت: "كما أن العزاء سيقام يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025، بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد".

يذكر أن، الفنانة ريهام حجاج تشارك بمسلسل "أثينا" في موسم دراما رمضان 2025، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد مجدي، عمر السعيد، نبيل عيسى، سوسن بدر، محمود قابيل، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

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