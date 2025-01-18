"باكية".. آيتن عامر تعلق على فيديو خناقة طالبات مدرسة التجمع

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة آيتن عامر، على فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخناقة طالبتين بإحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع الخامس، إذ تعرضت طالبة في الصف السادس الابتدائي للضرب المبرح على يد زميلتها وشقيقتها، وإصابتها بجروح، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونشرت آيتن، الفيديو، عبر حسابها على فيسبوك، وقالت خلاله وهي باكية: "لسه شايفة فيديو لبنتين بيضربوا بنت أصغر منهم في مدرسة بيقولوا إنها من المدارس المهمة، واتضايقت من فيديو خناقة البنات بسبب أن زمايل البنت واقفين في المدرسة فاتحين تليفوناتهم وبيصوروا والبنت واقعة على الأرض ومناخيرها مكسورة وبتنزف".

وتابعت: "أنا عندي حالة من الصدمة، فجأة تخيلت حد من ولادي في موقف زي ده ومش عارفة أعمل إيه.. أقول لولادي لو شوفتوا موقف زي ده قدامكم تتدخلوا ولا لأ، هو إيه اللي بيحصل، أنا مش قادرة أفهم إيه اللي بيحصل.. إحنا ليه وصلنا للدرجة دي.. لو مربناش ولادنا كويس هنساعد في إن جيل يطلع طباعه مش مفهومة.. أنا في حالة من الصدمة".

وأضافت آيتن عامر: "أنا موجوعة على البنت، وكنت أتمنى حد يدافع عنها، وقلبي واجعني على البنت ونفسي أم البنت دي تاخد حقها عشان اللي حصل مرعب، وأتمنى حقها يرجع وأنا لو مكان أم البنت دي اللي اتضربت مش عارفة أنا ممكن كنت أعمل إيه، ولازم يكون في رقابة بالمدرسة وفين المشرفين والمدرسين والأمن؟، امنعوا الأذى وحرام تشوفوا بنت بتضرب وتتفرجوا كدا".