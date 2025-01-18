لهذا السبب..منة فضالي تعتذر عن حضور حفل توزيع جوائز"Joy Awards"

كتب- هاني صابر:

اعتذرت الفنانة منة فضالي، عن حضور حفل توزيع جوائز "Joy Awards" المقرر إقامته مساء اليوم السبت، وذلك بسبب ارتباطها بتصوير أحد أعمالها الرمضانية.

وكتبت منة، عبر حسابها على إنستجرام: "لظروف خارجة عن إرادتي حقيقي لأني بصور من امبارح ومخلصة تصوير النهاردة.. مقدرتش أسافر Joy awards بعتذر جدا جدا لعدم حضوري.. حقيقي شكرا على الدعوة من الأساس، أعتذر بشدة معالي المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه، وحقيقي كان نفسي جدا أكون موجودة".

وسافر عددا من نجوم الفن إلى مدينة الرياض من أجل حضور فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards" .

ويشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

View this post on Instagram A post shared by Menna Fadali 🤍 (@manoushafadali)

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