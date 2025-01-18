صابرين عن تأثير النجم العالمي أنتوني هوبكنز: "ساعدني في مسلسل أم كلثوم"

كتب- مروان الطيب:

أشادت الفنانة صابرين، بالنجم العالمي، السير أنتوني هوبكنز وحفله الموسيقي الذي أقيم مساء الجمعة، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وحلت صابرين ضيفة على برنامج "عرب وود"، وأعربت عن سعادتها بوجودها في هذا الحدث الضخم، والذي ضم عدد كبير من ألمع النجوم حول العالم.

وعن تأثير النجم أنتوني هوبكنز قالت: "دي حاجة بالنسبة لي كانت حلم واتحقق، أنتوني هوبكنز بالنسبة لي هو مرجعي، كنت لسه بحكي دلوقتي وبقول أن هو من الناس اللي كانت بتساعدني في مسلسل أم كلثوم وخصوصًا في المرحلة الأخيرة".

وتابعت: "لأن كنت بتفرج عليه كان بيعمل دور راجل كبير وإيديه بتترعش، فكان مرجعيتي وأنا بعمل السيرة الذاتية في أواخر المرحلة، وبالنسبة لي هو المرجع، أنا بالنسبة أنتوني هوبكنز مدرسة احنا اتعلمنا منها كأجيال كتيرة أوي، هو موسيقي ومخرج وممثل واحنا جايين نقول له شكرًا".

ويعرض للفنانة صابرين حاليًا مسلسل "إقامة جبرية" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، عايدة رياض، ثراء جبيل، وتدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة، ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب، تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج.

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يذكر أن، الفنانة صابرين تشارك في فيلم "بنات الباشا" بطولة الفنانة زينة، ويشاركهما البطولة كل من ناهد السباعي، تارا عبود، مريم الخشت، تأليف محمد هشام عبية، إخراج محمد جمال العدل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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